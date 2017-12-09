Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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