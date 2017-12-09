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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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