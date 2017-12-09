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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında, Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında, Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan köşeden topu kornere çeldi.

22. dakikada sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe atışında seken topa arka direkte Eduok'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

45+1. dakikada N'Doye'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Burak'ın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Eduok xx, Neumayr xx, Trezeguet xx, Murillo xx

Yedekler: Kadem Burak, Onur Ural, Hakan Demir, Veysel Sarı, Burak Turan, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa xx, Mas xx, Onazi xx, Kucka xx, N'doye xx, Yusuf xx, Abdulkadir xx, Burak xxx

Yedekler: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Sosa, Volkan Şen, Olcay, Castillo, Batuhan Artarslan, Bero

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Burak Yılmaz (dk. 45+1) (Trabzonspor)

Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)

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