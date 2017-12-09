Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa sahasında, Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan köşeden topu kornere çeldi.
22. dakikada sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe atışında seken topa arka direkte Eduok'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.
45+1. dakikada N'Doye'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Burak'ın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Eduok xx, Neumayr xx, Trezeguet xx, Murillo xx
Yedekler: Kadem Burak, Onur Ural, Hakan Demir, Veysel Sarı, Burak Turan, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa xx, Mas xx, Onazi xx, Kucka xx, N'doye xx, Yusuf xx, Abdulkadir xx, Burak xxx
Yedekler: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Sosa, Volkan Şen, Olcay, Castillo, Batuhan Artarslan, Bero
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Burak Yılmaz (dk. 45+1) (Trabzonspor)
Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)
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