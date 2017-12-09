Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'Doye'un şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
74. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında Burak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
80. dakikada ceza yayı yakınında topla buluşan Olcay'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.
89. dakikada Popov'un savunma arkasına attığı topla buluşan Rangel'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Onur iki hamlede kurtardı.
90. dakikada sağ taraftan Olcay'ın ceza sahasına ortasında altıpas içinde Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-0
90+4. dakikada sağ tarafta Abdulkadir'in pasında Pereiranın son çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde Bero'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Eduok xx (Rangel dk. 83 ?), Neumayr xx (Hasan Bilal dk. 73 x), Trezeguet xx (Etoundi dk. 46 x), Murillo xx
Yedekler: Kadem Burak, Onur Ural, Hakan Demir, Veysel Sarı, Burak Turan, Abdullah Durak, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Mustafa xx (Olcay dk. 62 x), Mas xx, Onazi xx, Kucka xx, N'doye xx (Rodallega dk. 85 ?), Yusuf xx (Bero dk. 70 x), Abdulkadir xx, Burak xx
Yedekler: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Sosa, Volkan Şen, Castillo, Batuhan Artarslan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Burak Yılmaz (dk. 45+1), Rodallega (dk. 90), Bero (dk. 90+4) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Pavelka, Sadiku (Kasımpaşa), Onazi (Trabzonspor)
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