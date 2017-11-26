  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)

» »
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Etoundi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Neumayr'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Mensah'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Atiker Konyaspor savunmasından döndü.

52. dakikada Musa'nın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Milosevic'in yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

76. dakikada Rangel'in ceza sahası içi sol çaprazında Rangel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topa penaltı noktası yakınlarında Mensah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eduok'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan kornere gitti.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Ildız'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

90. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Omeruo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Omeruo xxx, Veigneau xx, Neumayr xxx (Ahmed dk.67 x), Sadiku xx, Mensah xx, Eduok xxx (Hasan dk. 90+2 ?), Murillo xx, Etoundi xx (Rangel dk. 67 x)

Yedekler: Burak, Abdullah, Onur, Hakan, Mert, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx (Evouna dk. 46 x), Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia xx, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Musa Araz xx (Hadziahmetovic dk. 55 x), Ömer Ali xx, Fofana xx (Ezeikel dk. 82 ?)

Yedekler: Carlgren, Volkan, Manyama, Abro, Vedat, Filipovic, Eze

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Eduok (dk. 12), Omeruo (dk. 90) (Kasımpaşa), Hadziahmetovic (dk. 56) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Etoundi, Sadiku (Kasımpaşa)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mercedes Amg Petronas Şampiyonayı Duble İle Bitirdi26 Kasım 2017 Pazar 17:18
  • Balıkesir 1. Amatör Küme Karşılaşmaları26 Kasım 2017 Pazar 17:08
  • Bileğine Güvenen Bu Yarışta26 Kasım 2017 Pazar 16:53
  • 1.amatör Küme Büyükler Ligi’nde Yeni Sezon Başladı26 Kasım 2017 Pazar 16:53
  • Tff 3. Lig: Manisa Bbsk: 3 - 12 Bingölspor: 226 Kasım 2017 Pazar 16:53
  • 62 Pertekspor:3 Dersimspor:026 Kasım 2017 Pazar 16:38
  • Tff 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Çaykur Rizespor: 126 Kasım 2017 Pazar 16:38
  • Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)26 Kasım 2017 Pazar 16:33
  • Afyonkarahisar’da Tribün Terörü: 4 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 16:33
  • Yalova Derbisi Altınova’nın26 Kasım 2017 Pazar 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti