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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada defansın arkasına atılan uzun topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lung iki hamlede topun sahibi oldu.

14. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Quaresma müsait pozisyondaki Oğuzhan'a topu aktardı. Oğuzhan'ın bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mendes'in çalımlarla ceza sahasına yaklaşırken sert şutunda top yandan auta gitti.

31. dakikada Kucher'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Umut, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunu çizgi önünde Kayserispor savunması çıkardı.

45. dakikada Adriano'nun ceza sahasına yaptığı ortada Oğuzhan'ın kafa vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

45. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Cenk, kaleci Lung ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Güray xx, Umut xxx, Mendes xx, Sapunaru x, Boldrin xx, Badji x, Kucher xxx, Kana Bıyık xxx, Atilla xx

Yedekler: Muammer, Asamoah Gyan, Levent, Espinoza, Berkant, Varela, Stajiljkovic, Erdal, Erkan, Canberk

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay x, Oğuzhan xx, Babel x, Quaresma xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Medel, Souza, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Umut (dk. 31) (Kayserispor), Cenk Tosun (dk. 45 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Umut, Kana Bıyık, Lopes (Kayserispor)

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