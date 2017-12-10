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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Lopes'in Babel'e yaptığı hareket sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Lopes'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

58. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Lung yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. Topu ceza sahasında önünde bulan Cenk'in sert vuruşu üstten auta çıktı.

64. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Cenk'in vuruşunda top yandan auta gitti.

69. dakikada Badji'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güray'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes, topu ceza sahası içerisindeki Umut'a çıkardı. Umut'un vuruşunda top yandan auta gitti.

73. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan Tosic'in ortasında ceza sahasında topa yükselen Negredo'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Güray xx, Umut xxx (Stajiljkovic dk. 87 ?), Mendes xx (Levent dk. 78 x), Sapunaru x, Boldrin xx (Espinoza dk. 54 x), Badji x, Kucher xxx, Kana Bıyık xxx, Atilla xx

Yedekler: Muammer, Asamoah Gyan, Berkant, Varela, Erdal, Erkan, Canberk

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx (Negredo dk. 79 x), Pepe xxx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay x (Talisca dk. 58 x), Oğuzhan xx, Babel x, Quaresma xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Medel, Lens, Orkan, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Umut (dk. 31) (Kayserispor), Cenk Tosun (dk. 45+2 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Lopes (dk. 49) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Umut, Kana Bıyık, Lung (Kayserispor), Talisca (Beşiktaş)

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