  • BIST 104.760
  • Altın 162,675
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 12 °C

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

» »
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması Umut ve Adebayor'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması Umut ve Adebayor'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada defansın hatası sonrası topu kapan Umut'un ceza sahası dışarısından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

52. dakikada Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut'un vuruşunda top yandan auta gitti.

53. dakikada ani gelişen atakta sol kanattan çizgiye inen Deniz'in ortasında müsait durumdaki Umut kafayı vurdu ancak kaleci Volkan güçlükle topun sahibi oldu.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narin xx, Hakan Yemişken

Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx, Şamil x (Espinoza dk. 77 x), Umut xx (Stajiljkovic dk. 85 ?), Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x, Boldrin x (Güray dk. 64 x), Badji x, Kana Bıyık xx, Atilla x

Yedekler: Lung, Levent, Meleg, Berkant, Erdal, Kucher

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Clichy x, Attamah xx, Epureanu x, Visca xx, De Costa x, Adebayor xx (Mevlüt dk. 81 x), İrfan xx (Hakan dk. 76 x), Frei x (Napoleoni dk. 75 x), Caiçara xx, Gökhan x

Yedekler: Mert, Trindade, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Umut (dk. 9) (Kayserispor), Adebayor (dk. 38) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz, Lopes, Badji (Kayserispor), Epureanu (Medipol Başakşehir)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)27 Kasım 2017 Pazartesi 19:58
  • Tff 1. Lig: Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 227 Kasım 2017 Pazartesi 19:08
  • Galatasaray’da Sakatların Durumu27 Kasım 2017 Pazartesi 17:23
  • Novi Pazar Ligden Çekildi27 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
  • İstanbul Maratonu’ndan Nilüfer’e Kupa Geldi27 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
  • Adana Demirspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 16:33
  • Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi: Antalya İşitme Engelliler: 1- Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 227 Kasım 2017 Pazartesi 16:28
  • Kupada Hakemler Açıklandı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:18
  • Türkiye’nin En Büyük Bowling Salonu Açıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:03
  • Beşiktaş, Manisaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı27 Kasım 2017 Pazartesi 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti