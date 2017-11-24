  • BIST 104.539
  • Altın 163,652
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)

» »
Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 13. hafta müsabakasında, Başkent temsilcisi Osmanlıspor, sahasında diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig'in 13. hafta müsabakasında, Başkent temsilcisi Osmanlıspor, sahasında diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında kaleci Hakan, Jailton'dan önce çıkarak topu kontrol etti.

33. dakikada Lawal'ın uzun pasında savunmanın hatasından yararlanan Umar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hopf hızlı hareket ederek mutlak gölü önledi.

38. dakikada Özer'in pasıyla topu ceza sahası içine taşıyan Cikalleshi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar, kaleci Hopf'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akın xx, Erdinç Sezertam xx

Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxso xx, Anıl xx, Cikalleshi xx, Musa xx, Özer xx, Lawal xx, Serdar xxx, Umar xx

Yedekler: Karcemarskas, Koray, Doukara, Regattin, Josue, Prochazka, Luiz Carlos, Hasan, Tugay, Sharafabad

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Alper xx, Uğur xx, Skuletic xx, Palitsevic xx, Khalili xx, Dıalo Jailton xx, N'Diaye xx, Da Silva xx, Ahmet İlhan xx

Yedekler: Cengiz, Numan, Mert, Scekic, Vedat, Manu, Ömer, Murat, Orhan, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Serdar Gürler (dk. 39) (Osmanlıspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)24 Kasım 2017 Cuma 19:58
  • G.manisaspor - Adana Demirspor Maçı Sonrası Gerginlik24 Kasım 2017 Cuma 19:58
  • G.manisaspor - Adana Demirspor Maçının Ardından24 Kasım 2017 Cuma 19:53
  • 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 37 - Letonya: 34 (İlk Yarı)24 Kasım 2017 Cuma 19:13
  • Tff 1. Lig: Manisaspor: 2 - Adana Demirspor: 124 Kasım 2017 Cuma 19:03
  • Ay-yıldızlılar, Letonya’yı Ağırlıyor24 Kasım 2017 Cuma 18:43
  • 12 Yıl Aradan Sonra Malatya’ya Gelen Beşiktaş’a Coşkulu Karşılama24 Kasım 2017 Cuma 18:08
  • İstanbulspor Ve Samsunspor 33. Randevularına Çıkacak24 Kasım 2017 Cuma 17:08
  • Altın Ayakkabı Messi’nin24 Kasım 2017 Cuma 17:08
  • Diyarbakır’da Dostluk Maçı Düzenlendi24 Kasım 2017 Cuma 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti