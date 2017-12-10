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Süper Lig: Osmanlıspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Osmanlıspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
Osmanlıspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Osmanlıspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip, penaltıdan bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Taha Yalçıner'in ceza sahası içinde Musa Çağıran'a yaptığı müdahalede hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Sokol Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fabrica N'Sakala'nın ceza alanında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noksana gitti.

20. dakikada penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelen Musa Çağıran'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada Tzavellas'ın ceza sahası içinde Serdar Gürler'e yaptığı müdahalede hakem üçüncü defa penaltı kararı verdi.

29. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Serdar Gürler'in vuruşunda fark 3'e çıktı. 3-0

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Pinto xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Maxso xx, Özer Hurmacı xx, Musa Çağıran xx, Regattin xx, Serdar Gürler xx, Lawal xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Prochazka, Koray Altınay, Payam Sadeghian, Luiz Carlos, Hasan Kılıç

Teknik Direktör: İrfan Buz

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Gassama xx, N'sakala xx, Tzavellas xx, Fofana xx, Taha Yalçıner xx, Efecan Karaca xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Emre Nefiz xx, Isaac Sackey xx, Emre Akbaba xx

Yedekler: Remy Riou, Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Birol Parlak, Yusuf Serdar Çoban, Chisamba Lungu, Landel

Teknik Direktör: Safet Susiç

Goller: Sokol Cikalleshi (dk. 13 pen.), Musa Çağıran (dk. 20 pen.), Serdar Gürler (dk. 29 pen.) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor)

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