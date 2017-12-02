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Süper Lig: T.m. Akhisarspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

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Süper Lig: T.m. Akhisarspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 14. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Azubuike'nin pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Aytaç'ın yerden sert şutunda, son anda uzanan kaleci Lukac, elleriyle meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

54. dakikada Olcan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında altıpas içerisinde müsait pozisyonda iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

59. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmasından atılan topu rakip ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Pereira'nın altıpas çizgisinin sağından dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

81. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Henrique kafayla Olcan'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner xx, Kadir xx, Sissoko xx, Soner xx, Olcan x, Emnes xx(Henrique dk. 46 xx), Larsson xx (Barbosa dk. 41 xx), Hora x (Muğdat dk. 86 ?)

Yedekler: Fatih, Alperen, Eray, Aykut, Onur, Orhan, Bora

Teknik Direktör: Okan Buruk

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık xx, Cissokho xx, Azubuike xx (Rahman dk. 61 xx), Murat Yıldırım xx (Eren dk. 75 xx), Aytaç xx, Pereira xx, Adem xx (Dening dk. 82 x), Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Barazite, Turgut Doğan, Sincere, Murat Akça, Dia, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Adem, Aytaç (Evkur Yeni Malatyaspor)

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