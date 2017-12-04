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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada omuzundan sakatlanan Durica'nın yerine Mas oyuna dahil oldu.

38. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağından Celustka'nın yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Deniz Kadah'ın şutu Okay'dan geri döndü.

41. dakikada Onazi'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhnat'ın üzerinden ağalarla buluştu. 1-0

Stat: Medicap Park Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Trabzonspor: Onur x, Pereira xx, Hubocan xx, Durica x (Mas dk. 27 x), Mustafa Akbaş x, Okay xx, Onazi xx, Yusuf Yazıcı x, Castillo x, Burak Yılmaz xx, N'Doye x

Yedekler: Esteban, Kalim Ahmet Çörekçi, Bongonda, Volkan Şen, Olcay Şahan, Abdulkadir Ömür, Bero, Rodallefga, Kucka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Ferhat x, Diego xx, Chico xx, Sakıp xx, Celustka xx, Charles x, Vaingueur x, Yekta Kurtuluş x, Maicon x, Eto'o x, Deniz Kadah x

Yedekler: Boffin, Ozan, Yusuf Çelik, Nazım Sangare, El Kabir, Aydın Karabulut, Harun, Emre Güral

Teknik Direktör: Leonardo

Gol: Burak Yılmaz (dk. 41) (Trabzonspor)

Sarı kart: Pereira (Trabzonspor)

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