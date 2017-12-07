Süper Lig’de 15. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görev alan hakemler şöyle:

8 Aralık Cuma

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

9 Aralık Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

16.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk

10 Aralık Pazar

14.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.30 Kayserispor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

11 Aralık Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek