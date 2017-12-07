Süper Lig’de 15. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görev alan hakemler şöyle:
8 Aralık Cuma
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
9 Aralık Cumartesi
14.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk
10 Aralık Pazar
14.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
16.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.30 Kayserispor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
11 Aralık Pazartesi
20.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
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