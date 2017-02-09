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Süper Lig’de 20. Hafta Hakemleri Açıklandı

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Süper Lig’de 20. Hafta Hakemleri Açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide düdük çalan ve eleştiri alan Ali Palabıyık'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maç verilmedi. 10, 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

10 Şubat Cuma

19.00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır

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