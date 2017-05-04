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Süper Lig’de 30. Hafta Heyecanı

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Süper Lig’de 30. Hafta Heyecanı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak. Pazar günü ise derbi heyecanına sahne olacak.

Süper Lig'in 30. haftası yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. Ligde pazar günü ise derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik mücadelede Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Adanaspor:

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

19.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

7 Mayıs Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor

20.00 Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor

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