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Süper Lig’de Haftanın Hakemleri Belli Oldu

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Süper Lig’de Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 31. haftasında müsabakalarda düdükler çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor : Halis Özkhaya

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

13 Mayıs Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

14 Mayıs Pazar

16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

15 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

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