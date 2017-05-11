Süper Lig’de Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 31. haftasında müsabakalarda düdükler çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor : Halis Özkhaya
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
13 Mayıs Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan
14 Mayıs Pazar
16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek
15 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
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