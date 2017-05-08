Süper Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Latovlevici'nin ortasında Ceyhun Gülselam altıpasın gerisinden rakibinin üzerinden iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Bliznichenko'nun sağ çaprazdan ortasında Barış Başdaş'ın penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas, soluna giden topu uzanarak kornere çeldi.

45. dakikada Bifouma'nın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ahmet Şahin yerden gelen topu rahat biçimde kontrol etti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Gençerler xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Dany xx, Barış xxx, Latovlevici xx, Paul Papp xx, Skulason xx, Tanase xxx, Ceyhun xx, Biliznichenko xx, Ermin Zec xx, Seleznov xx

Yedekler: Ercüment, Gaman, Fatih Atik, İlhan, Lazarevic, Yatabare, Serdar

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xx, Pinto xx, Umar xx, Ndiaye xx, Mehmet Güven xx, Bifouma xx, Regattin xx, Webo xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Muhammed Bayır, Sinan Kurt, Erdal Kılıçaslan, Adam Maher, Rusescu

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı kart: Ceyhun (Karabükspor)

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