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Şüphe Çeken 4 Kişinin Üzerinden Bonzai Çıktı

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Şüphe Çeken 4 Kişinin Üzerinden Bonzai Çıktı
Eskişehir'de durumundan şüphelenilen 4 kişinin üzerinden bonzai maddesi çıktı.

Eskişehir'de durumundan şüphelenilen 4 kişinin üzerinden bonzai maddesi çıktı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcısı ve satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şüphelilerden R.G. (36) isimli şahıstan toplam daralı 1,30 gram, C.T. (26) isimli şahıstan toplam daralı 2,65 gram, M.C.K. (36) ve E.D. (22) isimli şahıslardan toplam daralı 2,15 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Toplam daralı 6,1 gram bonzai maddesi elde edilen şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

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