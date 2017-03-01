Şüpheli Çanta Korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Ulucami Mahallesi Belediye Sosyal tesisleri arkasındaki otoparkta gece 23.45'de bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak şüpheli çantanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek, yolu trafiğe kapattı. Daha sonra Kütahya merkezden gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilen çanta, kontrollü olarak patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu anlaşıldı.

Mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti. (Tİ - EFE)