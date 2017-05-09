Şüpheli Otomobilde Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte kimlik ele geçirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince şüpheli bir otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte kimlik ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde yol kenarında geceden park halindeki otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polise ihbar ettiler. İhbar üzerine polisin takibe aldığı otomobile sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Otomobil içinde yapılan aramada ise paketlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Otomobildeki şahısların sorgusunu yapan polis ekipleri, B.C.'ye ait çift kimlik olduğunu belirlediler.

Otomobil içerisindeki zanlılar polis tarafından gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere Akyazı ilçe emniyetine götürüldü. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.