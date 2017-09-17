  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Şüpheli Paketten Kıyafet Ve Yiyecek Çıktı

» »
Şüpheli Paketten Kıyafet Ve Yiyecek Çıktı
Tunceli'de yol üzerindeki şüpheli paket, kontrollü şekilde patlatıldı.

Tunceli'de yol üzerindeki şüpheli paket, kontrollü şekilde patlatıldı. Paketin içinden kıyafet ve yiyecek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirildi. Şüpheli paketin bulunduğu yere gelen polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, bomba imha ekibini çağırdı. Bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Paketten kıyafet ve yiyecek çıktı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dargeçit’te Üs Bölgesine Saldırı17 Eylül 2017 Pazar 18:13
  • Trafik Işıklarına Çarparak Durabildi17 Eylül 2017 Pazar 18:08
  • Eruh’ta 9 Terörist Öldürüldü17 Eylül 2017 Pazar 17:48
  • Çukurca’da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 4 Terörist Teslim Oldu17 Eylül 2017 Pazar 17:38
  • Trafik Kazasında Karnındaki Bebeğini Kaybetti17 Eylül 2017 Pazar 17:33
  • Şarampole Yuvarlanan Midibüste Ölenlerin Tamamının İsmi Belli Oldu17 Eylül 2017 Pazar 17:28
  • Kulu’da Trafik Kazası: 1 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 17:08
  • Hakkari’de Bir Pkk’lı Etkisiz Hale Getirildi17 Eylül 2017 Pazar 17:03
  • Samsunda Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 16:43
  • Van’da Bir Erkek Ölü Bulundu17 Eylül 2017 Pazar 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti