Şüpheli Paketten Kıyafet Ve Yiyecek Çıktı

Tunceli'de yol üzerindeki şüpheli paket, kontrollü şekilde patlatıldı.

Tunceli'de yol üzerindeki şüpheli paket, kontrollü şekilde patlatıldı. Paketin içinden kıyafet ve yiyecek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirildi. Şüpheli paketin bulunduğu yere gelen polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, bomba imha ekibini çağırdı. Bomba uzmanı, şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Paketten kıyafet ve yiyecek çıktı.