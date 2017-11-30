Şüpheli Poşetten Tüp Ve Kablo Çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde şüpheli paket ihbarı yapılan poşetten iki adet başları kesilmiş piknik tüp, kablo, pil ve maket bıçağı çıktı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde şüpheli paket ihbarı yapılan poşetten iki adet başları kesilmiş piknik tüp, kablo, pil ve maket bıçağı çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi Gülbaran köyü yolunda bulunan mezarlık civarındaki çalılıklar arasında siyah bir poşet fark eden vatandaşlar, şüpheli paket ihbarı yaptı. Kısa sürede olay yerine güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra poşette incelemelerde bulundu. Poşetten, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan iki adet başları kesilmiş piknik tüp, 40 metre kablo, 4 adet pil ve maket bıçağı çıktı.