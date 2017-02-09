Şüpheli şahısları ihbar edin

Samsun Canik Kaymakamı İlhan Turgut muhtarlar ve eğitimcilerle biraraya geldi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Turgut, "Vatandaşlar bilinçli olmalı ve mahallelerine giren çıkan yabancı kişileri polislere bildirmelidir" dedi

Canik Kaymakamı İlhan Turgut'un başkanlığında ilçe idare şube başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve halkın katılımı ile Canik Fatih İmam Hatip Orta Okulu Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Canik İlçe Kaymakamı İlhan Turgut, asayiş ve güvenlik konusunda tüm mahallede yaşayan vatandaşların bilinçli bir şekilde davranarak mahallelerine giren çıkan tanınmayan kişiler hakkında polis ile bilgi paylaşımında bulunmaları gerektiğini söyledi. Toplumda huzur güven ve sükun ortamının sağlanmasında toplum işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Kaymakam Turgut, "Mahallelerde madde bağımlılığı ve diğer uyuşturucu kullanımı ile ilgili topyekûn mücadele edilmesi gerekiyor. Anne ve babalara öncelikle görev düşüyor" dedi.