Şüpheli Şahısların Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Gaziantep'te motosikletli yunus polisleri, şüpheli tavırları üzerine arama yaptıkları şahısların üzerinde 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İki şahıstan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, paketlenmiş vaziyette toplam 400 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar haklarında yasal işlemlerin yapılmak üzere 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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