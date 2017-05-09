Şüpheli Şahsın Çantasından Esrar Çıktı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde durdurulan şüpheli şahsın çantasından 2 kilogram esrar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede sırt çantasıyla giden şüpheli Y.Y.'yi (21) fark etti. Ekipler şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaparken çantasını açtırdığında poşete sarılı 2 kilo 150 gram esrarı buldu. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alına şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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