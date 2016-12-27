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Sur Kaymakamlığında Devir Teslim Töreni

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Sur Kaymakamlığında Devir Teslim Töreni
Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan ve son mülki idare amirleri kararnamesiyle Vali Yardımcılığı görevinden Sur Kaymakamlığı görevine...

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan ve son mülki idare amirleri kararnamesiyle Vali Yardımcılığı görevinden Sur Kaymakamlığı görevine getirilen Bilal Özkan, ilçeye yılda 4-5 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Son mülki idare amirleri kararnamesi ile Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevinden Sur Kaymakamlığı görevine atanan Bilal Özkan, kaymakamlık mührünü mevkidaşından devraldı. Dicle Üniversitesi Kongre merkezinde düzenlenen törene, Özkan'ın yanı sıra, Sur Kaymakamlığı görevinden Muğla'nın Seydikemer İlçe Kaymakamlığına atanan Dr. Memduh Tura, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversite yöneticileri, ilçede görevli kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

"Türkiye'nin en zengin insanı oldum"

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Özkan, Diyarbakır'a ilk geldiği günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker'in kendisine "Diyarbakır'ın en zengin insanları biri Sur Kaymakamı diğeri de Sur Belediye Başkanıdır. Dünyanın en büyük hazinelerinin üzerinde oturuyorlar" dediğini belirterek, "Muhtemelen iki zenginliği birleştirerek ben Türkiye'nin en zengin insanı oldum, bu da bizim için ayrı bir bahtiyarlık" dedi.

"Sur'a yılda 4-5 milyon turist çekmeyi hedefliyoruz"

Sur'un Diyarbakır'ın kalbi olduğunu kaydeden Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ın Diyarbakır olduğu yer. 10 bin yıllık bir şehir düşünün. 33 medeniyeti ağırlamış içerisinde. Bundan 70 yıl öncesine kadar bu şehrin tamamı Sur'un içerisinde. Elbetteki büyük bir hazine, sadece içerisindeki tarihi eserleri ile binaları ile değil kültürü ile yaşayışı ile geçmişi ile insanları ile büyük bir hazine. İnşallah bu hazineye hizmet etmek bize nasip olur. O terör sürecinin tamamlandığını umuyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah altyapısı ve üstyapısı ile beraber hedefimiz tamamen kültüre, turizme yöre insanına hizmet etmeye hazırlanmış bir Sur. Amacımız odur ki, insanların yüzünün güldüğü esnafımızın karnının doyduğu terörün konuşulmadığı ve bu büyük bir iddia değil gerçekten olası, yılda en az 4-5 milyon turist ağırlayan bir Sur ve Diyarbakır hedefliyoruz. İnşallah bu aşamanın kaydedilmesinde elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu çıtayı ne kadar yukarıya taşıyabilirsek biz de bir sonraki meslektaşımıza bu görevi şerefle teslim etmeye gayret edeceğiz."

Konuşmaların ardından Özkan, Seydikemer İlçe Kaymakamlığına atanan Dr. Memduh Tura'ya fahri hemşehrilik beratı verdi. Dr. Tura da Özkan'a kaymakamlık mührünü teslim etti.

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