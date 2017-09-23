Süral: “Gol Atamazsan Böyle Talihsiz Yenilgileri Alırsın”

Altınordu'ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, gol atamamalarına sitem ederek,...

Altınordu'ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, gol atamamalarına sitem ederek, "Gol atamazsan böyle talihsiz yenilgileri alırsın" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Gaziantepspor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, iki genç ekibin mücadelesinde kaybeden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi. İlk yarı gol atma şansı yakaladıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini kaydeden Süral, "Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız iki pozisyon var. Gol atamazsan böyle talihsiz yenilgileri alırsın. 45+2. dakikada gelen gol bizi demoralize etti. İkinci gol de kendi hatamızdan yediğimiz bir gol, üçüncü gol ise şanssızlık. Altınordu'yu kutluyorum" diye konuştu.