Sürat Pateninde İlk Altınlar Murphy Ve Rasskazova’ya

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni 1500 metrede hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni 1500 metrede hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Büyük çekişmeye şahne olan yarışlar sonrasında kızlarda Vera Rasskazova, erkeklerde de Peter Murphy mutlu sona ulaştı.

Sürat Pateni Salonu'ndaki yarışlarda ilk olarak kızlarda altın madalyalar sahiplerini buldu. Kızlarda final altılısının mücadelesi büyük bir mücadeleye sahne olurken, Polonyalı Kamila Stormowska düştü. İki Rus sporcunun baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Vera Rasskazova şampiyon olurken, Sofya Boytsova gümüş madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük ise İtalya'dan Melissa Tunno'ya gitti.

Erkekler yarışına ise kazalar damga vurdu. 7 sporcunun yer aldığı finalde iki kez kaza yaşanırken Luksemburg'tan Peter Murphy birinci oldu. Rusya'dan Konstantin Ivliev ikinciliği alırken, podyumu tamamlayan isim ise İtalya'dan Spechenhauser Luca oldu. Kazalarda 4 sporcu yerde kaldı.

Kızlarda Türkiye adına mücadele eden Sema Çirti, adını yarı finale yazdırdı. Final biletini kazanamayan Sema, kadınlar 1500 metre yarışını 14. sırada bitirdi. Kızlarda yarışan bir diğer isim Kübra Uzun ise eleme grubunda 5. oldu ve yarışlarda 21. sırayı aldı.

Erkeklerde ise Hazar Karagöl, Sema gibi yarı finale çıksa da kendi grubunda ceza aldığı için sonuncu oldu ve 1500 metre erkeklerde finale çıkma şansını kaçırdı. Bir diğer milli sporcu Fatih Özden de eleme grubunda 4. oldu ve yarı finali göremedi.

EYOF'taki yarın (16 Şubat) sürat pateninde hem kızlarda hem de erkeklerde 500 metre müsabakaları yapılacak.