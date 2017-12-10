ŞURAYA DA SAVAŞA HAZIRLANANBİR DÜNYAÇİZELİM

Hafta içi AB Temsilcisi FedericaMogherini, Kissinger’ın zamanındaAvrupa için sarf ettiği eski bir ifadeyi tersine çevirerek şöyle sordu:”ABD ile görüşmek istersek kimi arayalım?”

Malum, bir süredir Pentagon, CIA ve Trump garip bir şekilde aynı konuda farklı açıklamalar yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı da aynı minvalde, ”Bizim muhatabımız Trump’tır,” dedi.

Her ne kadar satır arasında kaldıysa da bu açıklamalar barındırdıkları anlam açısından oldukça önemli.

Bu önemin kaynağı şu:

ABD’nin icraatlerinin arkasında derin bir yapılanma var ve hükümetle ters düşüyor.

Bu yapılanmayı Obama döneminin bürokratlarına bağlayan da var, gizli örgütlere bağlayan da.

Her halükarda birilerinin dünyayı yangın yerine çevirmeye çalıştığı aşikar.Bu birileri,

Kuzey Kore’yi dürtüp, Pasifik’te cirit atarak Çin’i kışkırtıyor.

Kudüs ile uğraşıp, bütün Müslüman coğrafyasını kışkırtıyor.

Suriye’de kaosa hizmet edip, Rusya’yı ve AB’yi kışkırtıyor.

Zamanında Mevlana öğrencileriyle gezmeye çıkar.Birbirleriyle oynayan bir grup köpeğe rastlarlar.Öğrencilerden biri, “Hocam bakın ne de güzel anlaşıyorlar.Keşke insanlar da böyle olsa,” der.Mevlana sakince, “Ortalarına bir kemik at da görelim,” cevabını verir.

Birileri inatla o kemiği ülkelerin ortasına atıyor.Yeni bir düzen kurmak için.Sınırları tekrar çizmek için.İstedikleriher neyse onu elde etmek için.

İçinde bulunduğumuz durumu sorgulamayaIrak ve Afganistan işgalinden, Arap Baharı’ndan, Suriye’den başlamazsak bütün ulaştığımız sonuçlar yavan kalacaktır.

Zirabu birileri, ilk domino taşına vuralı çok zaman geçmiş gibi.

RIZA SARRAF’I HER GÖRDÜĞÜMDE

AklımaNicolas Cage’in uluslararası bir silah tüccarını canlandırdığıSavaş Tanrısı filmi geliyor.Ülkeden ülkeye gezip kirli işiniustalıkla yürüten bu tüccarın iki ana kuralı vardır:

1)”Asla kendi sattığın silahla vurulma.”

Rıza Sarraf da bu kurala harfiyen uydu.ABD mahkemesiyle anlaşma yoluna gidip, bildiğini iddia ettiği konuların kendine karşı kullanılmasını engelledi.Sanıktı, tanık oldu.

2)”Her zaman ödemeni garantiye al.”

Ödemesini, yani özgürlüğünü, yaptığı anlaşmalarla garanti altına aldı.

Eğer bu karanlık şahıs, mahkeme sonrası elini kolunu sallaya sallaya özgürlüğüne kavuşur, hatta ve hatta ticarete tekrar başlarsa hiç şaşırmam.

Çünkü filmin sonunda silah tüccarıYuriOrlov kameraya bakar ve şöyle der, “Bu dünya silah tüccarlarına kalacak.Çünkü diğer herkes birbirini öldürmekle meşgul.”

KUDÜS SORUNUNU DOĞRU ANLAMAK İÇİN SORULMASI GEREKEN 3 SORU

-Ne?

Tartışılması gereken konu Kudüs’ün statüsü değil, Filistin’in Doğu Kudüs’ü de içine alacak şekilde tambağımsızlığıdır.Diğer bütün tartışmalar vakit ve anlam kaybıdır.

-Niçin?

Uzun süredir askıda bekleyen karar, bölgedeki çıkar çatışmasının en üst seviyeye çıktığı bir zamanda uygulamaya kondu.

ABD, Irak ve Afganistan işgalleriyle, Suriye politikasıyla,dünya kamuyu nezdinde kredisinin bittiğininfarkında.Bu yüzden Ortadoğu’daki çıkarlarını, Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi açıktan değil, daha gizli kapaklı yollardan korumaya çalışıyor.

Suriye’de YPG’yidestekliyor.Suudi Arabistan’la önemli ticari antlaşmalara imza atıyor.Türk hükümetine komplo düzenliyor.

Kudüs kararı da bu hamlelerden sadece bir tanesidir.Amaç dolaylı yoldan Ortadoğu halklarını ve bu bölgede emelleri olan ülkeleri tehdit etmek, müttefiklerini korumaktır.

-Nasıl?

Tarihte kazanılan birçokgalibiyet aslında o kadar da büyük değildir.Zira rakibin en zayıf oldukları anda indirilerek kazanılmışlardır.

Son darbe olarak görünen vuruş, aslında iyi planlanmış bir sürecin son ayağıdır.Seferlerin ve politikaların eskiden olduğu gibi günümüzde de ekonomik bir boyutu vardır.Böylelikle seferden eli boş dönme riski de minimize edilmiş olur.

İsrail’in yaptığı budur.Aslında baştan beri ana hedeflerden biri Kudüs’tür.

-Utanç duvarları dikilirken,

-Mescid-i Aksa’nın altı Süleyman Mabed’ini arama bahanesiyle oyulurken,

-Filistinliler pasifize edilip, yeni Yahudi yerleşimleri pıtrak gibi biterken,

İslam coğrafyasını, reaksiyon göstermenin zor olacağı noktaya doğru çektiler.

KUDÜS GEZİSİNDEN HATIRIMDA KALAN ANLAMLI SAHNELER

-Çarşıda gördüğüm beyaz tişört.Siyah bir F-16baskısınınaltında“Üzülme Amerika, İsrail arkanda,” yazıyordu.

-Eski Kudüs’te gördüğüm tek BMaracı.Uzun süredir aynı pozisyonda olduğunu üzerinde biriken kalın kir ve toz tabakasından kolaylıkla anlayabiliyordunuz.Amaçsız.Göstermelik.

-Silahın namlusuyla önümü kesip “Nerelisin?” diye soran İsrail askerine “Türkiye,” cevabını verdiğimde düşen yüzü.

-Eriha’da,savaştan sonra çekilen Ürdün ordusuna ait metruk haldeki tek katlı kışla binaları.İsrail bilerek bunları yıkmıyor.Bilmem nedenini söylemeye gerek var mı?