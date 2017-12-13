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Sürekli Kaza Olan Yol Vatandaşları İsyan Ettirdi

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Sürekli Kaza Olan Yol Vatandaşları İsyan Ettirdi
Beykoz'da, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın karıştığı kaza sonrası, yola çıkan Örnekköy sakinleri uzun süre yolu trafiğe kapattı.

Beykoz'da, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın karıştığı kaza sonrası, yola çıkan Örnekköy sakinleri uzun süre yolu trafiğe kapattı. Sürekli kazaların yaşandığını söyleyen mahalleli isyan etti.

Akşam saatlerinde Beykoz Riva yolu Şirindere Mahallesi sapağında ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı araç ile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası bölgede yaşayan halk yola çıkarak, sürekli kaza olduğuna dikkat çekmek için yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler kaza yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. İsyan eden mahalleli, yolda ateş yakarak bekledi. Ekiplere zor anlar yaşatan vatandaşlar, daha sonra sakinleşerek olaysız bir şekilde dağıldı.

Örnekköy sakinlerinden Fatih İlhan, bu bölgede bir yılda 7 kişiyi kaybettiklerini belirterek "Bu sene bu yolda Alibahadır'dan 7 arkadaşımızı kaybettik. Şuan yaz dönemi gelmedi, kış döneminde bu kadar kişiyi kaybettik, en işlek olmadığı zaman. Yazın trafik buradan başlıyor. Kavacık'a kadar gidiyor. Hafriyat kamyonları da bu yolda çalışıyor, yola sığmıyorlar. Bize bisiklet yolu lazım değil. Alibahadır'dan bir arkadaşımızın, bir hafta önce abisi vefat ediyor, aradan 3 gün geçiyor eşi vefat ediyor, ikisi de bu yolda trafik kazasından vefat ediyor. Başkanımızdan bu yola bir çözüm istiyoruz" dedi.

Kaza yapan araçların çekici vasıtasıyla yoldan çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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