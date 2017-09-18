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Suriye Görüşmeleri 21 Eylül’de New York’ta

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Suriye Görüşmeleri 21 Eylül’de New York’ta
Suriye'ye yönelik yüksek düzeyli uluslararası toplantı 21 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler genel merkezinde yapılacak.

Suriye'ye yönelik yüksek düzeyli uluslararası toplantı 21 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler genel merkezinde yapılacak.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, uluslararası Suriye görüşmelerinin New York'ta gerçekleştirileceğini ifade etti. Toplantının 21 Eylül'de BM genel merkezinde yapılacağını kaydeden Rus temsilci, toplantının Avrupa Birliği girişimiyle planlandığını dile getirdi. Suriye ve Libya'daki krizin çözüm yolları, İran nükleer anlaşmasının uygulanması gibi birçok konunun ele alınacağını ifade eden Nebenzya, "Kore yarımadasındaki durum da ele alınacak. Birçok katılımcının bu konuyu gündeme getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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