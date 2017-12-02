  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Suriye, İsrail’i, Şam Yakınlarındaki Bir Hava Alanına Saldırmakla Suçladı

» »
Suriye, İsrail’i, Şam Yakınlarındaki Bir Hava Alanına Saldırmakla Suçladı
Suriye hükümeti, İsrail'i, başkent Şam yakınlarındaki bir askeri hava alanına saldırı düzenlemekle suçladı.

Suriye hükümeti, İsrail'i, başkent Şam yakınlarındaki bir askeri hava alanına saldırı düzenlemekle suçladı. Suriye, İsrail savaş uçaklarının, Şam yakınındaki Mezzeh askeri hava hava alanına saldırı düzenlediğini söyledi.

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ölü veya yaralılar konusunda bilgi yer almazken, saldırının hava alanında hasara yol açtığı belirtildi. Şam'da yaşayan vatandaşlar, binaları sarsan patlama sesi duyduklarını sosyal medyada paylaştı. Doğrulanmamakla birlikte bir twitter kullanıcısı olan Ivan Sidorenko, Suriye hava savunma sisteminin bir İsrail füzesini imha ettiğini duyurdu. Aynı hesaptan patlamada ölü ve yaralananlar olduğu ambulansların bölgeye geldiği belirtildi.

Mezzeh hava alanının muhalif güçlerin elinde bulunan bölgeleri bombalamak için kullanıldığı, yakın zamanda muhalif güçlerin saldırısına uğradığı hatırlatıldı. İsrail ordusu yayımladığı bir açıklamada İsrail'i, Suriye hükumetine karşı savaşan muhalif güçleri desteklemekle suçlamıştı. Saldırı yapılan bölgede büyük bir mühimmat deposunun bulunduğu kaydedildi.

Bazı internet sayfalarında saldırıya uğrayan hedefin Şam'ın 13 kilometre yakınındaki Kiswah'da bulunan İran'ın hava üssü olduğu iddia edildi.

İsrail genel kurmayı söz konusu saldırılarla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yakınlarda yaptığı bir açıklamada, hükumetinin Suriye savaşına katılmak gibi bir durumunun olmadığını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye, İsrail’i, Şam Yakınlarındaki Bir Hava Alanına Saldırmakla Suçladı02 Aralık 2017 Cumartesi 10:33
  • Başkent’te Trafik Kazası: 3 Yaralı02 Aralık 2017 Cumartesi 10:28
  • Bağdat Caddesi’nde Feci Kaza02 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
  • Kamyonet Yayaya Çarptı: 1 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 10:18
  • Uşak’ta Oyun Makinelarına Sıkı Denetim02 Aralık 2017 Cumartesi 09:48
  • Terk Edilen Kazalı Kamyonet Kurtarma Ekiplerini Alarma Geçirdi02 Aralık 2017 Cumartesi 09:48
  • Motosikletliye Tabanca Çeken Otomobil Sürücüsü Gözaltına Alındı02 Aralık 2017 Cumartesi 09:48
  • Anamur’da Trafik Kazası: 1 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 09:33
  • Dilenciler Esnaf Ve Vatandaşı Bıktırdı02 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Kamyonete Aldıkları Kadını Gasp Ettiler02 Aralık 2017 Cumartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti