Suriye, İsrail’i, Şam Yakınlarındaki Bir Hava Alanına Saldırmakla Suçladı

Suriye hükümeti, İsrail'i, başkent Şam yakınlarındaki bir askeri hava alanına saldırı düzenlemekle suçladı.

Suriye hükümeti, İsrail'i, başkent Şam yakınlarındaki bir askeri hava alanına saldırı düzenlemekle suçladı. Suriye, İsrail savaş uçaklarının, Şam yakınındaki Mezzeh askeri hava hava alanına saldırı düzenlediğini söyledi.

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ölü veya yaralılar konusunda bilgi yer almazken, saldırının hava alanında hasara yol açtığı belirtildi. Şam'da yaşayan vatandaşlar, binaları sarsan patlama sesi duyduklarını sosyal medyada paylaştı. Doğrulanmamakla birlikte bir twitter kullanıcısı olan Ivan Sidorenko, Suriye hava savunma sisteminin bir İsrail füzesini imha ettiğini duyurdu. Aynı hesaptan patlamada ölü ve yaralananlar olduğu ambulansların bölgeye geldiği belirtildi.

Mezzeh hava alanının muhalif güçlerin elinde bulunan bölgeleri bombalamak için kullanıldığı, yakın zamanda muhalif güçlerin saldırısına uğradığı hatırlatıldı. İsrail ordusu yayımladığı bir açıklamada İsrail'i, Suriye hükumetine karşı savaşan muhalif güçleri desteklemekle suçlamıştı. Saldırı yapılan bölgede büyük bir mühimmat deposunun bulunduğu kaydedildi.

Bazı internet sayfalarında saldırıya uğrayan hedefin Şam'ın 13 kilometre yakınındaki Kiswah'da bulunan İran'ın hava üssü olduğu iddia edildi.

İsrail genel kurmayı söz konusu saldırılarla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yakınlarda yaptığı bir açıklamada, hükumetinin Suriye savaşına katılmak gibi bir durumunun olmadığını belirtmişti.