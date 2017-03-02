  • BIST 89.688
  • Altın 148,028
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,8969
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Suriye Mutfağı Adana’ya Taşındı

» »
Suriye Mutfağı Adana’ya Taşındı
Türkiye ve Suriye Mutfağı, Adana'da düzenlenen "Damak Tadında Kardeşlik" programında buluştu.

Türkiye ve Suriye Mutfağı, Adana'da düzenlenen "Damak Tadında Kardeşlik" programında buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı protokolü çerçevesinde Ülfet Geçici Eğitim Merkezi bünyesinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin aileleri ile Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Adana Şubesi gönüllüleri farklı bir organizasyon düzenleyerek savaşın mağdur ettiği ailelerin kültürlerini hatırlatma adına "Damak Tadında Kardeşlik" isimli bir yemek programı düzenledi.

Ülfet GEM'de düzenlenen ve Türkiye ve Suriye mutfağından çok sayıda yöresel yemeğin sergilendiği programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dernek gönüllüleri ile çok sayıda Suriyeli öğrenci ailesi ve basın mensubu katıldı.

Halklar arası sosyal uyumu sağlama ve entegrasyon sürecine katkı sunma amacıyla gerçekleşen programda konuşan Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Oflaz ve Ülfet GEM Koordinatörü Gazi Kılıçparlar, hedeflerinin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde yer alacak olan Suriyelilerin, misafir olarak bulundukları ülkemizde kültürlerini muhafaza ederek iki millet arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade ederek programın tertiplenmesinde yer alan ve destek veren tüm ailelere teşekkür etti.

Programda bine yakın kitap ve Ar-Ge çalışması sergilenen ve Suriye'de "Kimyacıların Şeyhi" olarak bilinen Kimya Profesörü Tarek İsmail Kakhia da Suriyeliler adına yaptığı konuşmada, Türk halkına teşekkür ederek göstermiş oldukları misafirperverliğin tüm dünyaya örnek olması gerektiğinin altını çizdi. Ailelerin de memnuniyetlerini ifade ettikleri yemek programının en renkli yüzleri şüphesiz öğrenciler oldu.

Program, yemeklerin katılımcılara ikram edilmesi ve ayın öğrencilerine ödül takdim edilmesiyle son buldu.

Suriye Mutfağı Adana’ya Taşındı

Suriye Mutfağı Adana’ya Taşındı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar Yağmur Hasadını Öğreniyor02 Mart 2017 Perşembe 11:13
  • Hakkarili Sporcu Türkiye Finallerinde02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • İl Sağlık Müdürü Edremit’te02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • Başkan Kara Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanında Yapılan Çalışmaları İnceledi02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • Anaokulu Üniversitesi İkinci Dönem Eğitimleri Başladı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Seydişehir’de Tahrip Olan Yollar Onarılıyor02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Özay Gönlüm, “Ustaya Saygı” Konseriyle Anıldı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Batman’da Nitratlı Gübrelerin Kullanımı İle İlgili Toplantı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti