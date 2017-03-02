Suriye Mutfağı Adana’ya Taşındı

Türkiye ve Suriye Mutfağı, Adana'da düzenlenen "Damak Tadında Kardeşlik" programında buluştu.

Türkiye ve Suriye Mutfağı, Adana'da düzenlenen "Damak Tadında Kardeşlik" programında buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı protokolü çerçevesinde Ülfet Geçici Eğitim Merkezi bünyesinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin aileleri ile Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Adana Şubesi gönüllüleri farklı bir organizasyon düzenleyerek savaşın mağdur ettiği ailelerin kültürlerini hatırlatma adına "Damak Tadında Kardeşlik" isimli bir yemek programı düzenledi.

Ülfet GEM'de düzenlenen ve Türkiye ve Suriye mutfağından çok sayıda yöresel yemeğin sergilendiği programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dernek gönüllüleri ile çok sayıda Suriyeli öğrenci ailesi ve basın mensubu katıldı.

Halklar arası sosyal uyumu sağlama ve entegrasyon sürecine katkı sunma amacıyla gerçekleşen programda konuşan Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Oflaz ve Ülfet GEM Koordinatörü Gazi Kılıçparlar, hedeflerinin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde yer alacak olan Suriyelilerin, misafir olarak bulundukları ülkemizde kültürlerini muhafaza ederek iki millet arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade ederek programın tertiplenmesinde yer alan ve destek veren tüm ailelere teşekkür etti.

Programda bine yakın kitap ve Ar-Ge çalışması sergilenen ve Suriye'de "Kimyacıların Şeyhi" olarak bilinen Kimya Profesörü Tarek İsmail Kakhia da Suriyeliler adına yaptığı konuşmada, Türk halkına teşekkür ederek göstermiş oldukları misafirperverliğin tüm dünyaya örnek olması gerektiğinin altını çizdi. Ailelerin de memnuniyetlerini ifade ettikleri yemek programının en renkli yüzleri şüphesiz öğrenciler oldu.

Program, yemeklerin katılımcılara ikram edilmesi ve ayın öğrencilerine ödül takdim edilmesiyle son buldu.