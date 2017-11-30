Suriye Ordusu, Deyr Ez Zor’da Abd Menşeli Silahlar Ele Geçirildiğini Açıkladı

Suriye ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Deyr ez Zor kentinde ABD ve Avrupa menşeli silahlar ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Deyr ez Zor kentinde ABD ve Avrupa menşeli silahlar ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye ordusu, Deyr ez Zor'daki DEAŞ mevzilerinde ABD ve Avrupa yapımı silahlar ele geçirildiğini açıkladı. Yerel basında yer alan haberlerde, Deyr ez Zor'un doğusundaki Aşara, Sübeyhan ve Salihiye kasabalarında çok sayıda hafif ve ağır silah ile havan mermileri ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Suriye ordusu Ekim ayında, Meyadin kentindeki terörist depolarında ABD, Belçika, İngiltere ve İsrail yapımı silahların bulunduğunu açıklamıştı.