Suriye Rejim Güçlerinin Helikopter Ve Uçakları Latamina’yı Bombaladı

Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren bir helikopter Hama civarlarına 6 varil bombası attı.

Suriye rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Latamina'yı bombaladı.

Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren bir helikopter Hama civarlarına 6 varil bombası attı. Birkaç gün önce de aynı şehre iki varil bombası atılmıştı.

Yine bu sabah Suriye rejim güçlerin ait savaş uçakları Latmana ve Kafarzita'ya dört saldırı düzenledi. Saldırılarda bazı insanlar yaralanırken isabet alan binalar harabeye döndü.

Cuma akşamı ise Suriye rejim güçleri ile silahlı muhalifler arasında Hama'nın kuzeyinde Zealat şehrinde şiddetli çatışmalar çıktı. Çatışmasızlık anlaşmasına rağmen rejim güçleri Zealta'tı topa tutup roket attı.