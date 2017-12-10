Suriye Sınırından Kudüs Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, tüm dünyada olduğu gibi Suriye'nin sınır komşusu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar...

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, tüm dünyada olduğu gibi Suriye'nin sınır komşusu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Suriye'nin sınır komşusu olan Ceylanpınar'da da Trump'un kararı büyük tepkiye neden oldu. Kudüs'ün bir Müslüman kenti olduğunu ifade eden ilçe esnaflarından Zeynettin Arga, "Kudüs yıllardır Müslüman kentidir. ABD Başkanı Trump'un almış olduğu tek taraflı karar kesinlikle hukuk dışıdır. Bu nedenle alınmış olan bu yanlış karardan Trump'un bir an önce geri dönmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm dünya ülkelerini bu yanlış karardan dönülmesi için göreve davet ediyoruz" diye konuştu.