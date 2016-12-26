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Suriye Sınırının Bir Kısmı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

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Suriye Sınırının Bir Kısmı Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırı bölgesi 15 günlüğüne özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırı bölgesi 15 günlüğüne özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde 26 Aralık 20016 Pazartesi ile 09 Ocak 2017 Pazartesi günleri arasında 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 17:00'de başlayıp, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17:00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 26 Aralık 2016 - 09 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.

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