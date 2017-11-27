Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Ertelendi

Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat ayına kadar ertelendi.

Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat ayına kadar ertelendi.

Rus kaynaklardan edinilen bilgilere göre Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat ayına kadar ertelendi.