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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Ertelendi

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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Ertelendi
Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat ayına kadar ertelendi.

Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat ayına kadar ertelendi.

Rus kaynaklardan edinilen bilgilere göre Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Şubat ayına kadar ertelendi.

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