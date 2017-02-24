Suriye Uyruklu Sigara Kaçakçılarına Ankara Emniyeti Geçit Vermedi

Ankara'da ikamet eden Suriye uyruklu şahısların organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçen Ankara emniyeti,...

Ankara'da ikamet eden Suriye uyruklu şahısların organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçen Ankara emniyeti, yapılan çalışmalar neticesinde 17 bin paket bandrolsüz kaçak sigaraya el koydu.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu şahısların organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine Ankara emniyeti harekete geçti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde sigara kaçakçılığında kullanılan aracın plaka tespiti yapıldı. Mersin'den Ankara'ya geldiği belirlenen araç Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 17 bin bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu araç sürücüsü A.H. yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.