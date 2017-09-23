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Suriye Ve Irak İle İlgili Başbakanlık Tezkeresi Oturumu

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Suriye Ve Irak İle İlgili Başbakanlık Tezkeresi Oturumu
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararına ilişkin, "Bu korsan referandum gayri meşrudur, kabul edilemez, vahim...

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararına ilişkin, "Bu korsan referandum gayri meşrudur, kabul edilemez, vahim sonuçlara gebe bir girişimdir. Türkiye'ye doğrudan bir tehdittir" dedi.

Irak ve Suriye tezkeresi, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilmişti. TBMM Genel Kurulu bugün olağanüstü toplandı. MHP adına söz alan Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "Biz bu tezkereyle bir gece ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı, Türkiye'nin bekası için her şeyi göze alabileceğimizi kesin bir şekilde söylüyoruz. Bu nedenle Barzani'nin, Türkmen kentlerini de kapsayan korsan referandum hazırlığının tarihten ve hukuktan gelen haklarımız doğrultusunda sonuna kadar karşısındayız. Bu referandum sinsi bir ön çalışma, karanlık bir öncü hamledir. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin ve bu coğrafyanın tamamen aleyhinedir. Bu korsan referandum gayri meşrudur, kabul edilemez, vahim sonuçlara gebe bir girişimdir. Türkiye'ye doğrudan bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarının güçlü olduğuna vurgulayan Akçay, "Türkiye'ye hiçbir güç yön tayin edemez. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse parmak sallayamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız" dedi.

Akçay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir saldırı ihtimali varsa, terör örgütleri tarafından milli güvenliğimiz tehdit altındaysa tüm imkanlarımızla buna karşı koymak her şeyden önce bir vatan savunmasıdır, milli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle MHP Grubu olarak Hükümet Tezkeresine kabul oyu vereceğimizi ifade ediyorum."

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