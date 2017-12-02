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Suriye’de Bomba Patlatan Deaş’lı Teröristler Türkiye’de Yakalandı

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Suriye’de Bomba Patlatan Deaş’lı Teröristler Türkiye’de Yakalandı
Suriye'nin İdlib kentinde 1.5 ay önce yola döşemeye çalıştıkları bombanın patlaması sonucu yaralanan ve kaçak yollardan Türkiye'ye gelip sahte kimlikle...

Suriye'nin İdlib kentinde 1.5 ay önce yola döşemeye çalıştıkları bombanın patlaması sonucu yaralanan ve kaçak yollardan Türkiye'ye gelip sahte kimlikle hastaneye giriş yaparak tedavi olmaya çalışan 3 DEAŞ'lı terörist, MİT ve polis operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ militanı Halid Memduh (25), Mustafa M. ve Ahmet Ş, 1,5 ay önce Suriye'nin İdlip ve Hama şehirleri arasındaki bir bölgede yola bomba döşeyerek saldırı gerçekleştirmek istedi. Ancak bombayı yola döşeme sırasında patlama meydana gelince 3 terörist yaralandı. Yaralanan 3 terörist, Hatay'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptı. Mustafa M. İskenderun Devlet Hastanesi, Ahmet Ş. Mersin Şehir Hastanesi, Halid Memduh ise Adana Şehir Hastanesine sahte göçmen kimliğiyle gelip Beşar Esad'ın attığı bombalardan yaralandıklarını söyleyip tedavi olmak istedi.

Adana Şehir Hastanesi'ne Ahmed Ahmar ismiyle giriş yapan DEAŞ'lı Halid, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Terösitlerin hastaneye giriş yaptığı bilgisi Adana Emniyet Müdürlüğüne ulaşınca polis, MİT ile irtibata geçerek zanlıların gerçekten göçmen olup olmadığı araştırılması istendi. Bunun üzerini MİT, yaptığı istihbarat çalışmasında zanlıların DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu ve yola bomba döşerken patlatıp yaralandıklarını belirledi. Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halid Memduh'un Suriye'de elektrik teknisyeni olduğunu, DEAŞ'a katıldığını de tespit etti. Adana Şehir Hastanesi'ne gelen polisler, yoğun bakımdaki teröristin tanınmaz halde olduğunu gördü. Doktorların "yaşamaz" dediği zanlı, hastanede bir süre tedavi görüp hayata döndü. Bu arada daha hafif yaralı olan Mersin ve İskenderun'da teröristler Mustafa M. ve Ahmet Ş. hastanedeki tedavilerinin ardından tutuklandı.

1,5 aylık yoğun tedavi sonunda hayata dönen Halid Memduh, polis tarafından emniyete getirildi. Emniyetteki sorgusunda ise, suçlamaları kabul eden terörist, "Ben bomba yapmayı öğreniyordum. Bombayı diğer arkadaşlar yapıyordu. Ben elektrik teknikeriyim" dediği öğrenildi. Terörist işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Hasta elbisesiyle polis aracından indirilen DEAŞ'lının yürümekte zorluk çektiği, ellerinin ise parçalandığı görüldü. Halid Memduh çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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