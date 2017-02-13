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Suriye’de Çatışmalarda Yaralanan 10 Öso Askeri Kilis’e Getirildi

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Suriye’de Çatışmalarda Yaralanan 10 Öso Askeri Kilis’e Getirildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri...

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174. gününde El Bab bölgesinde ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri, çatışma bölgesinden tahliye edilerek Çobanbey sınır hattına getirildi. Buradan ambulanslarla Kilis'e getirilen 10 ÖSO askeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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