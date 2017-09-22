Suriye’de Esad Karşıtı Protesto Gösterisi

Suriye'nin birçok kentinde Beşar Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Suriye'nin birçok kentinde Beşar Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Suriye'nin birçok kentinde Beşar Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Esad rejiminin aleyhine sloganlar atan göstericiler, rejimin biran önce devrilmesi gerektiğini vurgluadı. Göstericiler, ellerinde "Esad'a yer yok pankartı taşıdı. Ayrıca göstericiler, Esad'ın halkına karşı yaptığı katliamı doğrulayan raporların Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmasından sonra Esad'ın cezalandırılması istedi.