Suriye’deki Çatışmalarda Yaralanan 5 Kişi Kilis’e Getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalında rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 ÖSO askeri ile...

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalında rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 ÖSO askeri ile bir sivil vatandaş Kilis'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu ile rejim güçleri arasında El Bab ile Halep sınırının kesiştiği noktada çatışma çıktı. Çatışmada 4 ÖSO askeri ile bir sivil kadın yaralandı. Yaralanan 5 Suriyeli, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.