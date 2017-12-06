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Suriye’deki Hava Saldırısında 21 Kişi Öldü

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Suriye’deki Hava Saldırısında 21 Kişi Öldü
Suriye'nin Deyrizor şehrinde Rus savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin Deyrizor şehrinde Rus savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor şehrindeki el- Jarthi köyünde dün günü gerçekleştirilen Rus hava saldırısında 21 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 9'unun çocuk olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Suriye ordusu ve müttefiklerinin nehrin batı kıyısındaki DEAŞ'ı temizlediği bildirildi. Rusya, terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden Suriye ordusuna hava desteği sağlıyor.

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