Suriyeli Ailelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Suriyeli çocukların Türkiye'ye uyum sağlamaları, kayıp bir kuşağın oluşmasının önüne geçilmesi, her kademedeki eğitime erişimlerinin sağlanması için aileleri eğitim fırsatlarından haberdar etmek amacıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile proje kapsamında 23 ilde birer günlük "Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi. Proje kapsamında Adıyaman'da toplamda 175 okul ve 2 geçici eğitim merkezinde 5 bin 840 Suriye uyruklu öğrenci eğitim ve öğretim görüyor. Adıyaman Çadırkent Geçici Eğitim Merkezi ve Umut Geçici Eğitim Merkezinde 153 Suriyeli Gönüllü öğretici bin 460 öğrenci ile eğitime devam ediliyor.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındağ, "Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunu sağlama projesi bizim için gerçekten çok önemli. Vatansız kalan, yurtsuz kalan Suriyeli vatandaşlarımızın çocuklarını sahiplenmek onları geleceğe hazırlamak bu dönem de kayıp bir neslin yaşanmaması adına önemsediğimiz bir konu. Geçmiş yıllarda önemsenmeyen, değer verilmeyen yaşanmış bir çok kayıp nesiller oluşmuştur. Bunlarda başta kendi ülkelerinin daha sonra ise dünyanın başına ciddi sorunlar getirmiştir. Bizler Türkiye olarak böyle bir sorunun yaşanmaması adına bütün bakanlıklar düzeyinde olduğu gibi eğitim ve öğretim düzeyinde de bakanlığımız ciddi tedbirler almış, buradaki hedefimiz sağlıklı bir neslin oluşması geleceğe daha umutla bakan çocuklarımızın geleceğe daha emin baklarak yaşamlarını sağlamasıdır" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından eğitim ve öğretimin öneminin içerdiği sunumlar ve slayt gösterileri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Proje Direktör Yardımcısı Dr. Taner Aşçı, Proje İhale ve Satın Alma Birim Koordinatörü Ömür Zorlu, Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünden Esra Kırkıl, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Hasan Sami Genç, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden Muammer Aksoy, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden Ümit Doğan, Din Öğretimi genel Müdürlüğünden Süleyman Altuntaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Suriyeliler ile proje görevlileri katıldı.