  • BIST 102.841
  • Altın 162,343
  • Dolar 3,9425
  • Euro 4,6658
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Suriyeli Ailelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

» »
Suriyeli Ailelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Suriyeli çocukların Türkiye'ye uyum sağlamaları, kayıp bir kuşağın oluşmasının önüne geçilmesi, her kademedeki eğitime erişimlerinin sağlanması için aileleri eğitim fırsatlarından haberdar etmek amacıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile proje kapsamında 23 ilde birer günlük "Suriyeli ailelere yönelik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi. Proje kapsamında Adıyaman'da toplamda 175 okul ve 2 geçici eğitim merkezinde 5 bin 840 Suriye uyruklu öğrenci eğitim ve öğretim görüyor. Adıyaman Çadırkent Geçici Eğitim Merkezi ve Umut Geçici Eğitim Merkezinde 153 Suriyeli Gönüllü öğretici bin 460 öğrenci ile eğitime devam ediliyor.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındağ, "Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunu sağlama projesi bizim için gerçekten çok önemli. Vatansız kalan, yurtsuz kalan Suriyeli vatandaşlarımızın çocuklarını sahiplenmek onları geleceğe hazırlamak bu dönem de kayıp bir neslin yaşanmaması adına önemsediğimiz bir konu. Geçmiş yıllarda önemsenmeyen, değer verilmeyen yaşanmış bir çok kayıp nesiller oluşmuştur. Bunlarda başta kendi ülkelerinin daha sonra ise dünyanın başına ciddi sorunlar getirmiştir. Bizler Türkiye olarak böyle bir sorunun yaşanmaması adına bütün bakanlıklar düzeyinde olduğu gibi eğitim ve öğretim düzeyinde de bakanlığımız ciddi tedbirler almış, buradaki hedefimiz sağlıklı bir neslin oluşması geleceğe daha umutla bakan çocuklarımızın geleceğe daha emin baklarak yaşamlarını sağlamasıdır" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından eğitim ve öğretimin öneminin içerdiği sunumlar ve slayt gösterileri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Proje Direktör Yardımcısı Dr. Taner Aşçı, Proje İhale ve Satın Alma Birim Koordinatörü Ömür Zorlu, Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünden Esra Kırkıl, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Hasan Sami Genç, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden Muammer Aksoy, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden Ümit Doğan, Din Öğretimi genel Müdürlüğünden Süleyman Altuntaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Suriyeliler ile proje görevlileri katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Oyun Parkı Hayvanların Gezinti Alanı Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 11:43
  • Malatya’yı Sis Kapladı30 Kasım 2017 Perşembe 11:43
  • Başkan Çolakbayrakdar Sosyal Farkındalık Federasyonu Başkanı Ve Beraberindekilerini Ağırları30 Kasım 2017 Perşembe 11:43
  • Sinop’ta Deniz Şehitleri Anıldı30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
  • Gedikler Göleti İnşaatı Devam Ediyor30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
  • Ayvacık Gemisi Baştan Aşağı Yenilendi30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
  • Minik Futbolcular Tir Tir Titrerken O Bere İle Maça Çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  • Van Büyükşehir Belediyesi 7 Ayda 962 Kilometre Yol Yaptı30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  • Olumsuz Hava Şartları Balık Tezgahlarına Yansıdı30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  • Muhtarlara Madde Bağımlılığı Anlatıldı30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti