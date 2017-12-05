  • BIST 105.215
  • Altın 159,049
  • Dolar 3,8803
  • Euro 4,5978
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Suriyeli Ailenin Evi Bir Haftada Dördüncü Kez Yandı

» »
Suriyeli Ailenin Evi Bir Haftada Dördüncü Kez Yandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ev iddiaya göre bir haftada dördüncü kez yandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ev iddiaya göre bir haftada dördüncü kez yandı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Şevketiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ali Ahmet ve 6 kişilik ailesinin yaşadığı bodrum kattaki dairede yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören komşuları, itfaiye ve polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlatırken, polis de çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri, bir koltuğun yandığı evdeki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede aynı evin bir hafta içinde dördüncü kez yandığı ve yanan malzemelerin çatıya çıkarıldığı tespit edildi. Bir görgü şahidi, polise verdiği ifadede sokaktan geçen birinin binanın bodrum katına cam şişe attığını ve ardından yangının başladığını belirtti.

Evden taşınmak isteyen Suriyeli aile, sağlam kalan eşyalarını taşımak için polisten güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Polis ekipleri aileye yardımcı olmak için olay yerinde kalırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tsk’dan Kuzey Irak’a Hava Harekatı: 36 Hedef Tahrip Edildi04 Aralık 2017 Pazartesi 22:18
  • Amasya’da Kadın Cinayeti04 Aralık 2017 Pazartesi 22:18
  • Kalp Krizi Geçiren Minibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti04 Aralık 2017 Pazartesi 22:13
  • İnegöl-yenişehir Karayolunda Çökme04 Aralık 2017 Pazartesi 22:13
  • Tunceli’de Sığınakta Patlayıcı Ve Makinalı Tüfek Ele Geçirildi04 Aralık 2017 Pazartesi 22:08
  • Mersin’de Bindiği Minibüsten Kaçırılan Üniversite Öğrencisi Bulundu04 Aralık 2017 Pazartesi 21:58
  • 300 Liralık Borç Yüzünden Arkadaşını Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı04 Aralık 2017 Pazartesi 21:43
  • Tsk: “Kediye Eziyet Eden Personele Disiplin Cezası Verildi”04 Aralık 2017 Pazartesi 21:43
  • Siirt’te Park Halindeki Araçta Yangın04 Aralık 2017 Pazartesi 21:23
  • Okmeydanı’nda Şüpheli Pankart Alarmı04 Aralık 2017 Pazartesi 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti