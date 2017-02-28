Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Yangın Çıktı

Malatya'da Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Malatya'da Suriyeli bir ailenin kaldığı evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Beydağı Mahallesi Babacan Sokak'ta Suriyeli ailenin kaldığı tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.