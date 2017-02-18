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Suriyeli Bana, Başkan Çetin’i Ziyaret Etti

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Suriyeli Bana, Başkan Çetin’i Ziyaret Etti
Twitter'daki hesabından Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak yardım çağrısında bulunan Suriyeli Bana Alabed annesi ve babası ile birlikte Pursaklar...

Twitter'daki hesabından Halep'teki katliamları dünyaya duyurarak yardım çağrısında bulunan Suriyeli Bana Alabed annesi ve babası ile birlikte Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti.

Twitter'da yazdığı paylaşımlarla "Saldırı altındayız, bize dua edin" çağrısı yapıp dünyanın dikkatini Halep'teki katliamlara çeken Suriyeli 7 yaşındaki Bana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan girişimlerle bombalardan kurtarılmış, ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirilen tahliye sonucu ailesiyle birlikte İdlib'e getirilmişti. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunan Halepli Bana, şimdi de Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in misafiri oldu.

Halepli Bana, annesi ve babasını makamında ağırlayan Başkan Çetin, 7 yaşındaki Bana'ya sarılıp gözlerinden öperek "Tebessüm Şehri'ne hoş geldin. Seni tebrik ediyorum, mazlumların sesi oldun, Halep'teki katliamı dünyaya duyurdun" dedi. Bana'nın Türkiye'de herkes tarafından tanındığına dikkat çeken Selçuk Çetin aileye de böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür etti. Pursaklar'ın her fırsatta Suriye'ye yardım ettiğini anlatan Başkan Çetin, "Türkiye'nin duası ve Türk milletinin yardımı Suriyeli kardeşlerimiz ile birliktedir. Bizden bir isteğiniz olursa her zaman kapımız açık" diye konuştu. Bana da Halep'te yaşadıklarını Başkan Çetin ile paylaştı. Türkiye'nin misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Nezaket Okulu öğrencileri Bana ile kardeş oldu

Suriyeli Bana Alabed'e bir sürpriz de yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan, geleceğin hanımefendisi ve beyefendilerinin yetiştiği Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ile Bana'yı buluşturdu. Nezaket Okulu öğrencileri Bana Alabed ile kardeş olmak istediklerini söyledi. 7 yaşındaki Bana Alabed ise bu teklif karşısında duygulanarak kabul etti.Ziyaretin sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Suriyeli 7 yaşındaki Bana Alabed ile ailesini çeşitli hediyelerle uğurladı.

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