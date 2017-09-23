Suriyeli Çocukların Artık Bir Kardeşi Var

Suriye'deki savaştan ve çeşitli sorunlardan kaçan çocuk ve gençleri Türkiye'deki öğrencilerle kaynaştırarak onların tekrar normal hayatlarına dönmeleri...

Suriye'deki savaştan ve çeşitli sorunlardan kaçan çocuk ve gençleri Türkiye'deki öğrencilerle kaynaştırarak onların tekrar normal hayatlarına dönmeleri ve entegrasyon süreçlerini en iyi şekilde tamamlamaları adına "Kardeş Öğrenci" projesi hayata geçirildi.

Proje ile birlikte empati yoluyla Suriyeli mülteciler için toplumda farkındalık oluşturulması, birbirlerini daha iyi anlamalarının sağlanması; karşılıklı sevgi, saygı, güven, hoşgörü ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Biltes Koleji, Aktif İş Kadınları Derneği ve Milad Derneği işbirliğinde, Avcılar Kaymakamlığı'nın himayelerinde, Kağıthane Kaymakamlığı'nın desteğiyle düzenlenen projeyle 32 Suriyeli çocuk proje kapsamında Biltes Koleji'nde yapılan etkinliğe katıldı. Suriyeli çocukların, Biltes Koleji öğrencileri ile buluştuğu ve kaynaştığı, her Suriyeli çocuğun Türk öğrenciler tarafından "kardeşim" diyerek sahiplendiği etkinlikte çocuklar okulu gezdi, buz pateni dersi aldı ve 3D laboratuvar özelliği taşıyan sınıfta fen bilimleri dersine katıldı.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı M.Oğuz Toktekin, Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Gülten Erdem Ünlü, Milad Derneği Başkanı Hala Makhlouta, Milad Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Trans Espoir Türkiye Başkanı Suat Serkan Akbulut, Trans Espoir Başkanı Chahada Mathias ve çok sayıda üst düzey yönetici ve aileler katıldı.

"Biz eğitim eşitliğine inanıyoruz"

Biltes Eğitim Gurubu Kurucusu Can Uysal savaş mağduru olmuş çocuklar için entegrasyon sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün hayata geçirdiğimiz ve devamı için çalışmalar yürüttüğümüz proje için çok büyük bir onur ve gurur içerisindeyiz. Hem öğrencilerimizi, hem velilerimizi hem de bizlere bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz eğitim eşitliğine inandığımız için bu projeyi yaptık. Bu sadece sosyal sorumluluk projesi değil. Savaş mağduru öğrencilerin neler yaşadığını hissetmek ve öğrencilerimize bu duyguları hissettirmek istiyoruz. Burada yaş farklılıkları olmayan fakat farklı iki hayatı yaşayan öğrenci grubunu bir araya getirmek istedik. Biltes Koleji olarak da bundan sonra hep yanlarında olacağız" dedi.

"Çocuklar için en büyük sorun eğitim"

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ise savaş mağduru olan çocukların şu andaki en büyük sorununun eğitim olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye bir ev sahibi olarak Suriyeli misafirlerimizin her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel konularda sorunlarını çözmek için çalışıyor. Bu misafirlerimiz bizim için önemli. Sonuçta toplum olarak birlikte aynı ortamda yaşıyoruz. Bizim nasıl ihtiyaçlarımız varsa onların da aynı şekilde ihtiyaçları var. Özellikle çocukların diğer çocuklarla kaynaşması onların sosyal hayatı için çok önemli. Bu çerçevede çocukların hep birlikte yapacağı aktiviteler düzeliyoruz. Sadece çocukları değil aileleri de birbirleri ile kaynaştırıyoruz. Çocuklar da aileler de ülkemizin bir parçası haline geldi. İnsanların çaresizliklerini ve yalnızlıklarını bir şekilde gidermemiz lazım. Bu sorunu aşarsak hem kendileri hem de ülkemiz için çok faydalı hale gelir. Çocuklar bu savaşın en büyük mağduru ve şimdi de en büyük sorunları eğitim. Bizler Suriyeli çocuklarımızı sokaklarda mendil satarken görmek istemiyoruz. O yüzden bir de Sokaktan Okula projesini başlattık. Suriyeli ailelerin bütün sorunlarını tespit ederek ona göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani gerçekleştirdiğimiz proje ile birlikte Suriyeli çocukların ve ailelerin Türk aile ve çocuklarıyla kaynaşmasını sağlayan faaliyetler yapacağız. Bu sayede her bir çocuk bu ülkenin bir ferdi gibi bütün sorumluklarını da yerine getirecektir" diye konuştu.

Ünlü Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Gülten Erdem de bu projenin sadece Suriyeli çocuklar için değil ülkemiz çocuklarına da örnek teşkil etmesi adına önemli olduğuna değindi. Gülten Erdem, "Suriyeli misafirlerimizin toplumumuzda yaşarken entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasında hiç imkanımız var mı diye sorgulamadan o insanlara kucak açtık. Onların da bizim gibi insan olduğu ve bizim gibi eskiden bir hayatı olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın da toplumsal nefret yerine sevgiyi yerine koymaları için bu projeyi geliştirmek ve destek olmak istedik" diyerek sözlerini tamamladı.

Proje kapsamında; rol model çalışmalarından eğitim programları ve gençlik organizasyonlarına, kültürel çalışmalardan terapi ve gurup çalışmalarına, sportif faaliyetlerden atölye uygulamalarına, çeşitli gezilerden sosyal ve sanatsal çalışmalara kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.