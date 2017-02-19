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Suriyeli Çocukların Yürek Burkan "Odun" Mutluluğu

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Suriyeli Çocukların Yürek Burkan "Odun" Mutluluğu
Suriye'deki savaştan kaçarak aileleriyle Adana'ya gelen 3 çocuğun, ısınmak için topladıkları odunları boylarından büyük çuvallarla evlerine götürürken...

Suriye'deki savaştan kaçarak aileleriyle Adana'ya gelen 3 çocuğun, ısınmak için topladıkları odunları boylarından büyük çuvallarla evlerine götürürken yaşadıkları mutluluk, yürek burktu.

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaş en çocuk çocukların hayatını alt üst etti. Suriye'de savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Adana'ya sığınıp burada yaşam mücadelesi veren çocuklar, ailelerine katkı sağlamak için boylarından büyük yükün altında adeta eziliyor.

En büyüğü 13 yaşında, en küçüğü ise 10 yaşındaki 2 kız ve 1 erkek çocuk, barındıkları yerde ısınacak odun kalmadığından çevreden odun toplarken görüldü. 3 kardeş boylarından büyük torbalara koydukları odunları güçlükle götürmeye çalıştı. Çocuklar, torbalardan birini kafalarının üzerine, birini de sırtına alıp güçlükle barındıkları yere götürme mücadelesi verdi. İsminin Zeynep olduğunu söyleyen 13 yaşındaki kız çocuğu, gece çok üşüdüklerini, bu nedenle kardeşleriyle birlikte çevreden odun toplamaya çıktıklarını söyledi.

3 kardeş daha sonra torbalara koydukları odunları güçlükle götürmeye devam etti.

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